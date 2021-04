Em ação com o apoio da Coin/SSPDS, PCCE prende suspeito de homicídio

Com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu, na noite dessa quarta-feira (14), um mandado de prisão preventiva em desfavor de um suspeito de homicídios em Santa Quitéria e Varjota, ambos municípios integrantes da Área Integrada de Segurança 16 (AIS 16). A prisão foi realizada no bairro Pajuçara, em Maracanaú (AIS 12).





Após o recebimento de informações, obtidas em colaboração com a Coin/SSPDS, a equipe policial realizou as diligências que resultaram na prisão de um suspeito de homicídios na AIS 16. De acordo com as informações, o homem foi identificado como Daniel de Sousa Fideles, de 22 anos.





Daniel é suspeito de atuar em cinco homicídios e uma tentativa, além de ameaça e roubo a pessoa. Com o andamento das investigações, ele foi localizado em uma unidade hospitalar no bairro Pajuçara, em Maracanaú, onde realizava um pequeno procedimento cirúrgico em uma clínica.





Depois que o indivíduo recebeu alta médica, os profissionais da segurança o conduziram à delegacia da PCCE, onde foram realizados os devidos procedimentos policiais. O suspeito, que não reagiu ao receber voz de prisão, segue à disposição da Justiça. A Polícia Civil dará continuidade às investigações com o objetivo de identificar quaisquer outros suspeitos de participar das práticas ilícitas.

