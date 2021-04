QUATRO PESSOAS SÃO PRESAS E TREZE CELULARES ROUBADOS SÃO RECUPERADOS EM SÃO BENEDITO

Imagens captadas por uma câmera de segurança registram o momento da chegada e saída de um homem em uma loja localizada no centro de São Benedito. Em posse de um revólver, ele rende os funcionários e rouba treze celulares. Na sequencia, ele deixa o estabelecimento levando uma sacola com os aparelhos roubados. O caso aconteceu no inicio da tarde da quinta-feira (15), na rua José Armando Rodrigues.





Conforme informações de testemunhas, o assaltante foi visto entrando em um veículo Ecosport que já estava posicionado para fuga.





Após analisar as imagens, os policiais do RAIO iniciaram as diligências que resultaram na captura de um homem identificado como Hugo, na localidade conhecida como Sitio Lagoa II, na zona rural de São Benedito. Segundo os policiais, o suspeito que já tem antecedente por roubo, confessou a participação no crime e apontou o local onde havia deixado a mercadoria roubada e a arma usada no assalto.





Ao todo, três homens e uma mulher foram detidos. Todo o material roubado foi recuperado. A arma usada no crime e o veículo usado na fuga foram apreendidos. Os envolvidos foram conduzidos à delegacia de São Benedito e autuados em flagrante.





(Ibiapaba 24 hs)