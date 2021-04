“Se alguém roubou, que seja preso”, diz Lula

Lula usou o twitter para "defender a sua honra".

“Estou tranquilo. Tem gente que gosta de fazer confusão, dizendo que a anulação dos meus processos é a anulação da Lava Jato. É a anulação do meu caso. A minha briga é com o meu caso específico. Estou discutindo a minha inocência. Se alguém roubou que seja preso”. escreveu o petista, condenado por corrupção, que passou 580 dias preso em Curitiba.





Lula reproduziu as declarações dadas em entrevista à Rádio O Povo, em que ele aproveitou para também abordar as eleições de 2022 e criticar a condução do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia.





"Vocês acham que tenho prazer de chamar o Bolsonaro de genocida? Infelizmente esse cidadão fez tudo diferente do que a ciência brasileira orientou a fazer”, disse o líder do PT.





