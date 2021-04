Ex-prefeito Firmino Filho morre após cair de prédio na zona leste de Teresina

O ex-prefeito, Firmino Filho, 57 anos, faleceu em Teresina na tarde desta terça-feira (06/04). Segundo as primeiras informações, o ex-gestor da capital foi encontrado morto no Condomínio Manhattan River Center, na Avenida Area Leão, zona Leste de Teresina.





O ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), foi encontrato morto na tarde desta terça-feira (6) na zona Leste de Teresina. O ex-prefeito teria caído do 14º andar do edifício Manhattan River Center, na rua Senador Arêa Leão, onde funciona o Tribunal de Contas da União (TCU), local em que o ex-gestor trabalhava. A filha do ex-prefeito esteve no local e reconheceu o corpo.





Segundo a assessoria de Firmino, ele teria caído do prédio. A informação ainda não foi confirmada pela polícia, que investiga se a causa foi suicídio. O corpo de Firmino foi encontrado no prédio onde funciona o Tribunal de Contas da União (TCU), onde o ex-prefeito era servidor de carreira.









Nota de Pesar





O prefeito de Teresina, doutor Pessoa decreta luto oficial de três dias em virtude da morte do ex-prefeito Firmino da Silveira Soares Filho. O prefeito cancelou a agenda administrativa para o resto da semana.





Doutor Pessoa reconhece os relevantes serviços prestados pelo ex-prefeito à frente do poder executivo municipal.





O prefeito de Teresina manifesta solidariedade à família enlutada. À esposa, deputada estadual Lucy Soares e aos filhos: Bárbara, Cristina e Bruno, doutor Pessoa manifesta seu pesar.





Biografia





Natural de Teresina, Firmino Filho nasceu no dia 16 de dezembro de 1963. Ele é casado com a deputada estadual Lucy Soares (Progressistas) e deixa três filhos.





Formado em economia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em 1993 assumiu a Secretaria Municipal de Finanças, quando Teresina estava sob o comando de Wall Ferraz (PSDB). Ingressou na carreira política ao ser eleito prefeito da capital pela primeira vez em 1996. Firmino foi eleito outras três vezes em 2000, 2012 e 2016.





Em 2008, o economista ganhou a eleição para vereador de Teresina e, em 2010, foi eleito como deputado estadual do Piauí.