FAL realizará mais uma edição do Projeto Conversando Sobre: "O Marketing Digital em Tempos de Pandemia"

Preocupadas com a atual crise econômica que se agrava a cada dia com a pandemia do COVID-19, a Diretora Geral da Faculdade Alencarina de Sobral (FAL), Nayara Machado e a Coordenadora Curso de Administração, Marília Linhares, promoverão um evento dentro do ‘Projeto Conversando Sobre’, com a temática: "O Marketing Digital em Tempos de Pandemia". O evento é gratuito e será transmitido pelo Canal do Youtube VEMPRAFAL, no link https://www.youtube.com/c/VemPraFAL





O evento acontecerá no dia 15 de abril, às 19h, com o Consultor Prof. Me. Amaury Portugal, que apresentará as ferramentas utilizadas no Marketing Digital com o intuito de orientar empreendedores, pequenos empresários e pessoas interessadas em abrir seu próprio negócio, a utilizar o marketing digital para aumentar suas vendas.





O evento é voltado para estudantes, empresários, autônomos, Micro Empreendedor Individual (MEI) e pessoas interessadas na área, que tem ou planeja abrir um negócio neste período de pandemia. O palestrante trará dicas valiosas de como utilizar o Marketing Digital de forma barata e se preparar para a reabertura do novo normal.