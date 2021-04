BIZARRO: Mulher com dedão gigante surpreende médicos; vídeo

No início deste ano uma mulher de Nova York, Anna Tantillo, surpreendeu os médicos e os internautas ao revelar ter um dedão do pé extremamente longo no programa do TLC “Tv My Feet Are Killing Me" (Meus Pés Estão Me Matando, na tradução livre).





Em conversa com o médico Brad Schaeffer, Anna diz que a incomoda demais e o membro causa muita dor. O especialista disse que o caso é raro e um dedo desse tamanho, espremido em um sapato pode trazer diversos problemas de saúde a paciente, como a obstrução das articulações locais, trazendo dor intensa.

Ao finalizar a avaliação, o médico disse que precisa determinar qual osso deve ser removido ou fundido para aliviar a dor e sofrimento de Anna.

Via Diário Online