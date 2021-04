General diz a Bolsonaro que “é chegado o momento da decisão"

O general Eliéser Girão Monteiro Filho, que também é deputado federal pelo Partido Social Liberal (PSL) do Rio Grande do Norte, usou as redes sociais para enviar uma clara mensagem de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. General Girão, como é conhecido, usou termos comuns a militares e disse que “é chegado o momento da decisão”.





– Com os devidos cumprimentos, entregamos ao Presidente Jair Bolsonaro o símbolo maior da nossa trajetória Militar e Política: A Hora da Onça Beber Água. É chegado o momento da decisão. Com isso, reafirmo meu compromisso e lealdade ao nosso capitão! #ConteComigoBolsonaro – escreveu o parlamentar, ao lado de uma foto com o presidente.





A declaração foi feita na tarde desta sexta-feira (9), após encontro entre o deputado e Bolsonaro para a entrega do símbolo militar.





Em uma outra declaração nas redes sociais, desta vez acompanhada de um vídeo em que Bolsonaro faz duras críticas ao ministro Luís Roberto Barroso, o general Girão denuncia a interferência do STF contra o presidente.





– A interferência nos poderes é tão gritante que o STF MANDA abrir uma CPI. Não é contra os desvios de recursos federais nos estados, é contra Jair Bolsonaro. “Se o Barroso tiver moral, ordene ao Senado a abertura do processo de impeachment dos ministros do STF” – finalizou Girão, citando a declaração dada por Bolsonaro no vídeo.





Fonte: Gabriela Doria / Pleno News