Girão diz que impeachment de Alexandre de Moraes, do STF, reuniu 3 milhões de assinaturas de apoio

Em pronunciamento nesta terça-feira (30), o senador Eduardo Girão (Podemos-CE), afirmou que o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tem quase 3 milhões de assinaturas de apoio. Girão entregou pedido contra Alexandre de Moraes ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na última sexta-feira acompanhado dos senadores Jorge Kajuru (Cidadania-GO) e Styvenson Valentim (Podemos-RN) durante audiência de uma hora com Pacheco.





De acordo com Girão, o motivo principal do pedido foi a instauração, por Moraes, do inquérito que investiga a disseminação de fake news contra o Supremo. Ainda segundo o senador, um abaixo-assinado organizado pelo advogado e comentarista de TV Caio Coppolla a favor do impeachment de Moraes obteve o apoio de quase 3 milhões de pessoas.





Girão afirmou ter "muita esperança" de que possa ser aberto um procedimento de impeachment contra Moraes, tão logo passe a fase aguda da pandemia, já que agora o momento é de "união nacional". Para ele, a aceitação do pedido de impeachment do ministro do STF, que é uma prerrogativa do Senado, será um passo importante para acabar com a “ditadura do Judiciário” que, na sua opinião, intimida até parlamentares.





— Nós estamos vendo cada vez mais o cidadão de bem ser intimidado. É isso que a gente percebe, que o cidadão de bem já está perdendo um pouco a esperança, porque vê o que está acontecendo, os mocinhos virando bandidos, os bandidos virando mocinhos — afirmou o senador.





Fonte: Agência Senado