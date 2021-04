Governo do Estado divulga lista de famílias beneficiadas com Vale Gás

Na próxima semana, o Governo do Estado entregará às prefeituras municipais o primeiro lote da ação, num total de 130.314 tíquetes.





Todos os 184 municípios cearenses serão contemplados. Em maio, outros 125.263 tíquetes serão entregues, totalizando 255.577 vales distribuídos. O auxílio para famílias em situação de vulnerabilidade social foi sancionado pelo governador Camilo Santana, no último dia 23 de março, em mais uma ação para minimizar os efeitos da pandemia do coronavírus.





Serão contempladas com o Vale Gás Social famílias beneficiárias do Cartão Mais Infância Ceará; inseridas no Cadastro Único (CadÚnico) e atendidas pelo Programa Bolsa Família, com renda individual igual ou inferior a R$ 89,34; e os jovens participantes do Programa Superação.





A medida é uma parceria do Governo do Ceará com a empresa Nacional Gás, que vai vender os botijões a preço de custo para o Estado.





A lista com os nomes dos beneficiários do Vale Gás Social pode ser conferida AQUI





(Sobral em Revistas)