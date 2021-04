Gleisi: “Não concordo que houve corrupção na Petrobras durante os governos do PT”

A ex-senadora e atualmente deputada federal Gleisi Hoffmann, do Partido dos Trabalhadores (PT), declarou que não concorda que ocorreram casos de corrupção no decorrer dos governos petistas. A fala da presidente do PT foi feita durante uma entrevista ao jornal O Globo.





“Não concordo que houve corrupção na Petrobras durante os governos do PT. Os outros governos também podem ter tido problema. E acho que tiveram”, disse Gleisi.





A deputada petista defende que cada erro seja punido de maneira individual, ao invés de arranhar a imagem de uma agremiação por inteira.





“O importante é que cada um que cometeu um malfeito, comprovado o crime, tem que pagar por ele. O que não pode é uma campanha sistemática contra um partido”, afirmou.





A declaração da esquerdista, porém, vai contra dados da Polícia Federal, que estimam que o valor total dos desvios na era do PT em estatais chegam à casa dos 42 bilhões de reais.





(Folha da República)