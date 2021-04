Grávidas e mulheres no puerpério entram no grupo prioritário da vacinação contra a covid-19

O Ministério da Saúde incluiu mulheres grávidas e puérperas no grupo prioritário da vacinação contra a covid-19. A orientação foi publicada em nota técnica na 2ª feira (26.abr.2021). Eis a íntegra (180 KB).





“Considerando ainda o momento pandêmico atual no Brasil com elevada circulação do SARS-CoV-2 e aumento no número de óbitos maternos pela Covid-19, ficou entendido que, neste momento, é altamente provável que o perfil de risco verus benefício na vacinação das gestantes seja favorável. Portanto, o Programa Nacional de Imunizações […] decidiu por recomendar a vacinação contra a Covid-19 de todas as gestantes e puérperas e incluí-las nos grupos prioritários para vacinação“, diz a nota.





O documento pede prioridade na vacinação de mulheres grávidas e puérperas que tenham comorbidades na 1ª fase. Na 2ª fase, gestantes e puérperas podem ser incluídas no cronograma independentemente das condições pré-existentes.





O Ministério da Saúde estima que o Brasil tenha cerca de 3 milhões de gestantes e puérperas anualmente.





Em outra nota técnica editada na 2ª feira (26.abr), a Saúde recomendou a aplicação de vacinas contra a covid-19 mesmo fora do prazo indicado pela fabricante. O intervalo máximo para tomar a 2ª dose, entretanto, deve ser respeitado.





A campanha de imunização contra covid-19 no Brasil hoje usa as vacinas CoronaVac e a da AstraZeneca.





(Poder 360)