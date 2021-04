Guarda noturno flagra assombração em escadaria de prédio às 3h30 da manhã. VEJA VÍDEO

A internet é um prato cheio para quem gosta de casos bizarros e relatos sobrenaturais. Não é preciso circular muito na web para encontrar vídeos e fotos de casos impressionantes de espíritos e assombrações em casas, prédios, empresas, escolas e outros.





Na última segunda-feira (12), um vídeo chamou atenção dos moradores de Belém, capital do estado do Pará, e ganhou destaque em todo o Brasil através da internet.





O registro sobrenatural foi publicado pelo canal Belém de Arrepiar e mostra uma gravação realizada por um guarda-noturno de um residencial localizado no bairro Maracacuera, no Distrito Industrial de Icoaraci, em Belém.





Frequentemente, os moradores do local flagravam o portão aberto e questionavam a segurança do prédio com o vigilante, que resolveu fazer um vídeo para mostrar que o portão supostamente abria sozinho durante a noite.





Durante a gravação, o segurança relata que são três e meia da manhã e o portão foi encontrado novamente aberto, neste momento é possível ver a silhueta de uma mulher no final da escada atrás do portão. Logo em seguida, a mulher parece rolar e sumir na parede.





Confira.





Nos comentários do vídeo, diversos internautas demonstraram surpresa ao ver a imagem fantasmagórica presente na gravação. “O sobrenatural aparece em qualquer lugar sem escolher dia e hora, sinistro”, escreveu Ari Charles.





Outro internauta brincou com o acontecimento imaginando a possibilidade do guarda perceber a figura no momento da filmagem. “Imagina se o vigilante tivesse visto na hora, ia correr do posto”.





Fonte: 1News