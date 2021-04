Guardas Municipais recebem a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Os servidores da Guarda Civil Municipal de Sobral (GCMS), que também estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus, foram incluídos nesta quarta-feira (31), na lista de prioridades para vacinação.





Neste primeiro momento a orientação é vacinar os 139 agentes que estão diretamente envolvidos no enfrentamento à Covid-19. Na próxima semana, quando o município receber mais vacinas, serão aplicadas as doses para o restante do efetivo.





A inclusão dos agentes para receber a primeira dose da vacina, ocorreu por uma mobilização da Comandante Simone Machado, juntamente com a secretária da Segurança Cidadã de Sobral, Emanuela Leite, ante a importância fundamental do trabalho dos agentes nas ruas, em especial neste momento de mais restrições na circulação de pessoas para frear os níveis de contágio no município do Sobral.





(Blog Célio Brito)