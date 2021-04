Polícia Militar reanima homem com parada cardíaca no trânsito em Fortaleza

Vítima recuperou os sinais vitais após ser socorrida pelos agentes dentro do próprio carro.

A Polícia Militar socorreu um homem de 54 anos que estava em situação de parada cardíaca na tarde dessa quinta-feira (1º), na Avenida Perimetral, em Fortaleza. Antes mesmo do atendimento médico, os agentes de segurança usaram manobras de massagem cardíaca para reanimá-lo. A vítima respondeu com eficácia à técnica.





A 1ª Companhia do 19º Batalhão Policial Militar (1ªCia/19ºBPM) foi acionada pela esposa do homem, alegando que ele estava infartando dentro do veículo do casal. Os PMs pararam a viatura e iniciaram os primeiros socorros, enquanto a mulher acionava o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).





Conforme detalhou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os militares reclinaram o banco e realizaram o procedimento que ajudou o homem a recuperar os sinais vitais.





Em seguida, o homem foi encaminhado a uma unidade de saúde.

Fonte: Diário do Nordeste