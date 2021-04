Brasil aplica mais de 1 milhão de doses de vacina pelo segundo dia seguido

Desempenho mostra que potencial de vacinação em massa fica evidente, só faltavam doses.





A vacinação contra covid no Brasil continua batendo recordes, deixando sem argumentos os críticos e a “torcida do vírus”.





A maior prova foi dada nos últimos dois dias, quando aplicamos mais de 2 milhões de doses.





A meta de vacinar um milhão por dia, estabelecida pelo ministro Marcelo Queiroga (Saúde), batida na quarta (31) e elevada ontem (1º), mostrou o potencial do Plano Nacional de Imunização (PNI), só faltavam as doses. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.





A meta de um milhão de doses foi batida uma semana depois de lançada por Queiroga, que já disse que será possível vacinar 2,4 milhões por dia.





Mais importante que um ou dois bons dias é a média móvel de vacinas aplicadas diariamente. Segundo o vacinabrasil.org, passamos de 740 mil.





Março foi o mais mortal no Brasil, sem dúvida, mas também foi o mês em que vimos a vacinação disparar. Foram 14,4 milhões de doses aplicadas.





Com números superlativos, negacionistas alegam ser baixo o percentual de vacinados. Esquecem que os casos são metade das doses aplicadas.