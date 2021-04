Homem bebe demais e acorda no mato sem o órgão genital

Um homem exagerou na bebida alcoólica e acabou acordando no meio de um matagal com seu órgão genital cortado e “desaparecido”. O caso ocorreu na comunidade de Macaúbas, no interior de Minas Gerais.





O homem de 36 anos foi socorrido pelo Samu com muita dores e perdendo muito sangue. Ele foi levado para um hospital da região, passou por cirurgia e seu quadro é estável. O caso de violência e mutilação está sendo investigado pela Polícia Civil.





De acordo com o capitão Michael Stephan da Silva, comandante da 210ª Companhia da Polícia Militar de Bocaiúva, o pênis do homem não foi mais achado para uma possível cirurgia de tentativa de reimplante pelos médicos.





– Realmente, este caso é algo inusitado, fora do comum. É uma coisa até desumana – disse ao Correio Braziliense.





O homem, que não teve sua identidade revelada, disse que não tem ideia sobre nenhum suspeito de autoria da brutal violência que sofreu. Ele afirma que não tem inimigos e que não fez nada que pudesse motivar uma vingança.





(Pleno News)