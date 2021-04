Quase três mil pessoas furaram a fila da vacina no Piauí

Relatório do Tribunal de Contas do Estado do Piauí aponta irregularidades na vacinação.

Um relatório emitido pelo Tribunal de Contados do Estado do Piauí identificou 2.778 pessoas suspeitas de furarem a fila da vacinação contra a Covid-19 no Piauí. O documento analisou a vacinação feita pela Fundação Municipal de Saúde no período de janeiro a abril de 2021.





De acordo com o relatório, 51% das pessoas que recebem a dose da vacina por fazerem parte do grupo prioritários de profissionais de saúde não possuem registro no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). O relatório expõe ainda que a FMS não possui critérios claros e objetivos para execução da vacinação e nao obedeceu parâmetros definidos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19.





Além dos casos de “fura--fila”, o relatório do TCE aponta 4.093 casos de erros relacionados ao intervalo entre doses de vacina.





O relatório foi encaminhado ao Ministério Público do Piauí, ao Tribunal de Justiça do Piauí, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e para os conselhos de Medicina (CRM), Fisioterapia (Crefito), de Psicologia (CRP) e Odontologia (CRO). Também foram comunicados a Prefeitura de Teresina e Governo do Estado.





