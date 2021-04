HOMEM É ENCONTRADO MORTO DEBAIXO DE VIADUTO EM TIANGUÁ

Um homem de 38 anos foi encontrado morto debaixo de um viaduto na BR 222, em Tianguá, na noite desta sexta-feira (02).





Uma equipe do Resgate esteve no local e constatou o óbito, mas não foram encontradas marcas de violência no corpo.





A vítima foi identificada como Sérgio de Sousa Calixto, 38 anos. De acordo com informações de populares, o mesmo teria sido visto durante o dia com sinais de embriaguez e costumava ingerir bebida alcoólica com certa frequência.





O local está sendo isolado pela Polícia Militar até a chegada da Perícia e rabecão que fará a remoção do corpo ao IML de Sobral.





