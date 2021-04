Homem é preso suspeito de estuprar e matar idosa

Agentes das polícias Civil e Militar prenderam um homem de 53 anos suspeito de matar e estuprar uma idosa de 76 anos. A vítima foi encontrada morta, com sinais de estupro, nesta quarta-feira (21), em Anápolis (GO).





De acordo com as investigações, a idosa teria dado abrigo e uma refeição para o autor dos crimes. As informações são do portal G1.





O suspeito foi identificado como Aldeni Dias. Aos policiais, ele negou o crime e disse que teve relações sexuais com consentimento da vítima. O homem alegou ainda que a idosa estava viva quando ele deixou a casa.





A vítima era Maria de Nazaré Noronha das Chagas. Segundo a Polícia Civil, um filho dela encontrou o corpo da mãe e acionou a Polícia Militar.





A investigação apontou que Aldeni foi à casa da idosa para pedir comida. Ele teria sido acolhido e recebeu uma refeição antes de abusar sexualmente da mulher e matá-la.





O suspeito foi localizado três horas após o início das investigações. Quando foi encontrado, ele estava com uma toalha, uma roupa e alimentos que teriam sido roubados da vítima.





O corpo da idosa passou por uma perícia, feita pelo Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis, e já foi liberado para a família.