É com muita tristeza e pesar que comunicamos o falecimento de Maria Vani Gomes, 54 anos, residia no distrito de Patriarca. Vani morreu no final da manhã desta quinta-feira, dia 22, em decorrência de complicações da Covid-19.





Aos familiares e amigos externamos nossos votos de solidariedade e pedimos a Deus pelo conforto de todos os familiares.