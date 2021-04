Oficial da PM é afastado da Ciopaer após utilizar aeronave para acenar para companheira; vídeo

Um oficial da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi afastado da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas do Ceará (Ciopaer) após utilizar uma aeronave do Órgão para acenar para a companheira, também policial militar. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) investigam o caso.





Um vídeo recebido pelo Diário do Nordeste mostra a mulher emocionada pelo fato do companheiro sobrevoar a residência dela. A policial publicou a imagem em seu perfil na rede social Instagram, mas, devido a repercussão negativa entre a tropa policial, ela apagou o conteúdo.





Fontes ligadas à SSPDS afirmaram à reportagem que o voo foi feito durante uma aula de instrução a novos integrantes da Ciopaer, na última terça-feira (20). Outros três policiais estariam dentro do helicóptero. Após o fato, o oficial já teria sido chamado por superiores para prestar esclarecimentos.





A Secretaria da Segurança Pública confirmou, em nota, o afastamento do servidor das funções na Ciopaer e informou que determinou, ainda na terça (20), "instauração imediata de sindicância para apurar rigorosamente a suspeita do uso de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) para fins pessoais".





"A SSPDS ressalta que não compactua nem permite qualquer tipo de desvio de conduta de seus servidores e preza pela eficiência dos serviços prestados à sociedade cearense".





SSPDS





Em nota





"O caso será comunicado formalmente à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) para que sejam adotadas as providências", completa.





A Controladoria também confirmou, por nota, que já investiga o caso: "A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) informa que instaurou imediatamente procedimento disciplinar para a devida apuração do caso na seara administrativa, estando este, atualmente, em trâmite".





(Diário do Nordeste)