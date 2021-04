NINGUÉM SEGURA OS ROUBOS E FURTOS DE MOTOS EM SOBRAL!

Mais uma motocicleta foi tomada de assalto na cidade de Sobral!

Por volta das 20h00 desta quarta-feira (21), uma motocicleta foi roubada na rua Conselheiro José Júlio, nas proximidades da praça do Patrocínio.





A vítima foi abordada e roubada por dois homens armados de revólver em uma motocicleta. A dupla subtraiu uma Honda Biz de placa POJ1037.





Os criminosos fugiram em rumo ignorado.





Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.