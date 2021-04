Inteligência alerta para maletas de grampos ilegais na Esplanada

O setor de inteligência do governo federal emitiu alerta ao Palácio do Planalto e aos ministros de Jair Bolsonaro sobre a possibilidade de haver maletas de grampo dentro da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Segundo a inteligência, recentemente foram identificados sinais deste tipo interceptação. A informação é da coluna Radar, da revista Veja.





Por causa disso, alguns auxiliares de Bolsonaro decidiram trocar de número de telefone. De acordo com uma fonte militar ouvida pela coluna, o sinal dos aparelhos também foi identificado próximo a bases militares onde ficam os comandos das Forças Armadas.





O mesmo tipo de tentativa de grampo já havia sido identificado no Supremo Tribunal Federal no fim do ano passado. A segurança do tribunal emitiu alerta para que ministros evitassem telefonemas convencionais dentro do prédio.





Especialistas afirma que este tipo de maleta funciona como uma espécie de antena de celular, interceptando sinais dos aparelhos e permitindo a escuta.





(Gabriela Doria/Pleno News)