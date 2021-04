INTERNAUTA DENUNCIA POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELA PREFEITURA DE SOBRAL

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando possíveis irregularidades no concurso público realizado pela Prefeitura de Sobral / SAAE.

Veja à integra da denúncia:

"Queria fazer uma denúncia sobre uma irregularidade que está ocorrendo em relação a um certame na prefeitura de Sobral.





Gostaria de fazer uma denúncia contra a prefeitura de Sobral e o SAAE. O SAAE tem um concurso homologado há mais de um ano, sem nenhuma convocação. Dentre os cargos dos aprovados no concurso existem vagas para engenheiro civil. E como mostra no print abaixo, o diretor presidente, Senhor Gustavo Weyne, está anunciando na rede social Linkedin uma vaga para engenheiro civil. O órgão não pode, realizar seleções e contratações temporárias existindo aprovados em concurso JÁ HOMOLOGADO. A vaga dos concursados não pode ser tomada por alguém que não foi aprovado no certame!





No início do ano, a SEINF, secretaria a qual o SAAE é vinculado, entrou em contato com os aprovados exigindo que estes apresentassem currículo. Nunca se ouviu falar em canto nenhum, de pessoas aprovadas em concurso terem que apresentar currículo para demostrar seu nível de experiência, quando isso não foi requisito no edital.