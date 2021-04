Março termina com a segunda pior média de óbitos da pandemia em Sobral

Com 119 óbitos confirmados pelos órgãos oficiais, o mês de março ficou atrás apenas de junho de 2020, onde este número alcançou a lamentável marca de 155 mortos. Além disso, março registrou dois tristes recordes: o pior dia da pandemia com 15 mortes registradas em 24 horas e o pior final de semana com 24 pessoas mortas.





O mês de março registrou 119 óbitos por covid-19 e média de 3,7 óbitos por dia, sendo ultrapassado apenas pelo mês de junho de 2020 que registrou 155 óbitos e média 5,1 por dia. Março teve dois recordes tristes quando em 24h, dia 23, registrou 15 óbitos e em único final de semana registrou 24 óbitos. Comparado a fevereiro que registrou 19 óbitos, março teve um aumento de 527%. Até o dia 31 de março o ano de 2021 registrou 141 óbitos por covid-19.





A média de 2021 até agora é de 47 óbitos por mês, acima da média de 2020 que foi de 36. O ano de 2020 fechou com 327 óbitos e o pico foi nos meses de maio com 73, junho com 155 e julho com 54. Em casos confirmados março ficou em terceiro com 2.863 casos, ficando atrás de dois meses de 2020, junho com 4.537 casos e julho com 3.413.





Comparando o número de casos com o número de óbitos, março foi mais letal que junho de 2020. A cada 24 casos confirmados, março teve um óbito e o mês de junho uma morte para cada 29 casos.

Fonte: Edwalcyr Santos / Portal Paraíso