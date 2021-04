INTERNAUTA FAZ DENÚNCIA CONTRA O HOSPITAL REGIONAL NORTE (HRN)

Veja a íntegra da denúncia:

Meu pai foi internado hoje no hospital regional, fez o teste de covid e deu negativo, mas como estava tossindo muito e quase desmaiado internaram, já liguei várias vezes para o hospital e para ouvidoria e ninguém atende, então fui pessoalmente em busca de alguma notícia, mas o atendente disse que não podia falar, só podia dar notícias em caso de óbito, como pode isso? Não tenho direito nem de saber se ele está no oxigênio, ou se melhorou, isso é absurdo, nem se fosse um animal era pra ficar assim, imagine um ser humano. Peço a todos que se cuidem e rezem para não pegar essa doença maldita, pq depois que entra no regional vc só vai ter notícias se ficar recuperado ou se morrer."