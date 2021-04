Homens preferem jogar videogame a fazer sexo, aponta estudo

A pandemia da Covid-19 foi um banho de água fria para jovens solteiros, que ficaram impedidos de ter encontros ou conhecer pessoas novas. Um estudo revelou que os homens estão preferindo jogos eletrônicos a sexo casual nos últimos anos. De acordo o portal TechTudo, os dados foram divulgados pela Universidade de Rutgers, de Nova Jersey, em parceria com a Universidade Estadual de Nova York, que mostrou o declínio no sexo casual entre os jovens.





A diminuição do consumo de álcool foi a principal causa apontada. No caso dos homens, jogar videogame aparece em segundo posição, correspondendo a 25% das respostas. A pesquisa foi divulgada em março deste ano e entrevistou cerca de duas mil pessoas, entre 2007 e 2017.





De acordo com os dados, 15,4% dos jovens, com faixa etária entre 20 e 24 anos, afirmam não ter feito sexo no último ano. Ao analisar os dados dos homens de 18 a 24 anos, vemos que 30,9% não teve relações sexuais no último ano. Segundo os números da pesquisa, os homens que jogam videogame diariamente têm menos chance de fazer sexo do que os que não jogam.





(O Povo/Melissa Carvalho)