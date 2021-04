Doria fica indignado com a possibilidade da CPI investigar governadores

O governador tucano João Doria, não está satisfeito com a possibilidade da Comissão parlamentar de inquérito (CPI) da pandemia investigar Estados e municípios. Em entrevista ao jornal O Estadão, o mandatário paulista criticou esse possível cenário e colocou a culpa no governo Bolsonaro.





“É mais uma farsa do governo Bolsonaro, que não tem coragem de assumir responsabilidades e quer transferir seus graves erros e equívocos na pandemia para governadores e prefeitos” — disse o governador paulista.





Em meados do ano passado, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) determinou a investigação de irregularidades por por parte do governo do estado de São Paulo na compra sem licitação de 3 mil respiradores da China ao valor de R$ 550 milhões para o combate à pandemia do coronavírus.





A determinação da investigação partiu do presidente do TCE, o conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, após denúncia realizada pelo falecido senador Major Olímpio (PSL), que apontou preço acima do praticado no mercado.





Esse número de respiradores encomendado foi reduzido para 1.280 unidades depois da empresa chinesa não entregar os equipamentos. Logo em seguida, o contrato foi cancelado pelo governo de São Paulo por conta de apenas 30% dos 1.280 equipamentos chegarem.





A CPI da pandemia será instalada nesta terça-feira (13) pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Até o dado momento, a comissão de investigação só irá apurar as responsabilidades do governo federal no enfrentamento à crise sanitária. Porém, existe uma pressão de grupos ligados à administração do presidente Jair Bolsonaro para que a CPI investigue governadores e prefeitos também.





(Folha da República)