Ladrão atrapalhado tenta invadir casa e fica entalado na janela

Um homem tentou invadir uma casa abandonada, no centro de Eunápolis na Bahia, na madrugada da última terça-feira, 30/03, mas o roubo não saiu como o planejado. Ele ficou entalado na estrutura de madeira da janela e precisou gritar por ajuda. Um morador escutou os gritos e chamou a polícia.





O homem, que não teve o nome confirmado, ficou enganchado até a chegada do socorro. Os policiais não conseguiram desprendê-lo. Ele foi levado para o Hospital Regional preso à grade, com diversos cortes e já com dificuldades para respirar.





Um funcionário da unidade de saúde precisou usar uma máquina para cortar a madeira. À polícia, o homem negou que estivesse tentando roubar. Ele falou que alguém o deixou preso dentro da casa e acreditava que seria morto no dia seguinte. Disse ainda que tentou fugir pela janela e ficou entalado na grade.





Um policial informou que o homem é acostumado a arrombar residências.





Via Liberdade News