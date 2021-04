MAIS UMA MOTOCICLETA É ROUBADA NA CIDADE DE SOBRAL!

Na madrugada desta quinta-feira (22), uma motocicleta foi roubada nas proximidades do supermercado LAGOA, nas proximidades da Receita Federal.





A vítima foi abordada e roubada por dois homens armados de revólver em uma moto. Os criminosos roubaram uma Honda CG Start de cor preta e placa PND-3149.





Os assaltantes fugiram em rumo ignorado.





A Polícia foi acionada, mas os bandidos e a moto não foram localizados.





Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.