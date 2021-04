R$ 1.200 | Organizações religiosas de qualquer culto de Sobral já podem se cadastrar para receber auxílio da Prefeitura de Sobral

O cadastro no site está autorizado para as organizações religiosas que já possuem número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Basta que seus representantes legais entrem no endereço eletrônico ( www.sobral.ce.gov.br ) e preencham as informações solicitadas. Os dados serão validados pela Prefeitura e a primeira das duas parcelas do auxílio (2 vezes de R$ 600,00) deverá ser paga em até uma semana.