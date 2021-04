Polícia recaptura traficante que deixou a prisão com alvará falso

Nesta quarta-feira (21), a Divisão de Capturas da Polícia Interestadual (Polinter) prendeu João Filipe Barbieri, considerado um dos maiores traficantes de armas do mundo. Ele havia saído da cadeira em fevereiro deste ano utilizando um alvará falso.





João Filipe Barbieri foi preso em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele estava na favela do Jacaré e foi levado para a Cidade da Polícia, na capital.





Em entrevista coletiva, o diretor do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE) da Polícia Civil, Felipe Curi, falou sobre a captura.





– É um trabalho em conjunto com a Seap que a gente finaliza no dia de hoje. Todos os envolvidos na montagem do esquema e os beneficiários desse esquema foram presos – apontou.





O delegado Mauro César, da Polinter, participou da ação que resultou na prisão do traficante. Ele explicou que Barbieri voltou ao Rio de Janeiro para tentar receber uma quantia de traficantes.





– O João Filipe foi para São Paulo, passou por Minas Gerais e Espírito Santo. Essa volta dele para o Rio de Janeiro foi para tentar receber uma quantia (calcula-se pelo menos R$ 500 mil) que os traficantes ainda estavam lhe devendo de negociações passadas – destacou. (Henrique Gimenes/Pleno News)