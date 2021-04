Mulher toma arma de policial em delegacia e atira contra agentes

Uma mulher tomou a arma de um policial civil e efetuou disparos contra agentes dentro de uma delegacia de polícia do Distrito Federal, neste sábado (17). O caso aconteceu na 16ª DP, em Planaltina.





A suspeita tinha sido presa por policiais militares do DF sob acusação de agredir a mãe e a irmã com uma faca, na casa da família, na mesma região da DP. Por este motivo, ela foi levada à delegacia.





Já no local, a agressora teria se negado a assinar o Termo Circunstanciado do caso, armando uma grande confusão. Ela brigou com três agentes, tomando a arma de um policial civil e atirando contra eles. Felizmente, ela não acertou ninguém, apenas a vidraça de um dos guichês.





Logo em seguida, a mulher correu atrás de mãe e da irmã, que também estavam no local, para atirar nelas, mas foi impedida por policiais militares. Vendo que seria impossível fugir, ela se deitou no chão e se rendeu.





Ela presa por lesão corporal e por efetuar disparos dentro da delegacia.





(Pleno News)

Foto ilustrativa