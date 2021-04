Vídeo que circula não é do acidente de Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro sofreu um acidente de quadriciclo, neste sábado (17), na praia de Taíba, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará. O parlamentar estava hospedado com a esposa, Fernanda Bolsonaro, em um hotel da região.





Flávio foi atendido em uma unidade de pronto atendimento (UPA), onde realizou uma radiografia que constatou uma luxação na clavícula. O atendimento durou cerca de 1h e 40 minutos e ele recebeu medicação para amenizar a dor.





O senador abriu mão de ser levado para um hospital de referência, segundo a secretaria de saúde do município.





Circula um vídeo nas redes sociais atribuído ao momento do acidente do senador. Flavio desmentiu que o vídeo seja seu.





– Sofri uma queda leve no sábado e meu ombro saiu do lugar. Agora estou sem dor e farei exames para saber o grau da lesão.

O vídeo que está circulando sendo atribuído a mim é Fake, não sou eu! Também é Fake que usei avião da FAB. Obrigado a todos que se preocuparam comigo! – esclareceu o parlamentar.





Flavio está retornando neste domingo (18) para Brasília.