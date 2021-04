NINGUÉM SEGURA A "ONDA" DE ROUBOS E FURTOS DE MOTOS EM SOBRAL!

Na noite desta quinta-feira, dia 29, por volta das 23h00, uma motocicleta foi roubada no bairro Sumaré.





A vítima conduzia sua motocicleta Honda Fan de cor vermelha e placa PNK-5660, quando foi abordada e roubada por dois indivíduos com armas de fogo em uma motocicleta. Os assaltantes fugiram em rumo desconhecido.





A Polícia foi acionada, realizou diligências, mas os criminosos e o veículo não foram localizados.





Quem souber informações que possa levar ao paradeiro do veículo, entrar em contato com a Polícia, através do número de telefone 190. O sigilo das informações é garantido.