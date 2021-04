FORMAÇÃO QUALIFICADA: UNINTA TRANSFORMA EDUCAÇÃO EM EMPREGABILIDADE

Vista como sinônimo de melhores oportunidades e, comprovadamente, salários mais altos, a graduação pode ser o diferencial para quem busca um espaço no mercado de trabalho ou ainda melhores cargos. No Centro Universitário Inta (UNINTA), os estudantes encontram um leque de cursos para iniciarem suas carreiras e tornarem-se preparados para os desafios do mundo profissional.





Atuando há mais de 21 anos na educação, a instituição segue formando profissionais qualificados e capacitados em todas as áreas. Gerando novas oportunidades e alterando o cenário empregatício da região norte do Ceará, contribuindo para a concretização dos sonhos de muitos jovens e adultos. E a qualidade dessa formação é um dos motivos por trás da grande empregabilidade dos egressos do Centro Universitário.





As boas posições destes profissionais no mercado destacam a preparação dada em sala de aula. No UNINTA, seja qual for a escolha, os alunos contam com um ensino de excelência, professores qualificados e uma estrutura completa que contribui na formação.





Segundo um estudo do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (SEMESP), quanto maior o nível de escolaridade, menor a chance do trabalhador ser afetado em períodos de crise no mercado de trabalho.





O Centro Universitário Inta (UNINTA) oferece dezenas de cursos de graduação e pós-graduação, permitindo ao estudante dar continuidade a sua carreira e capacitação profissional. Tudo isso potencializa o currículo de seus estudantes e egressos, os diferenciando na empregabilidade.





Do ranking dos 10 cursos com maior taxa de empregabilidade do mercado em 2020, identificado pelo SEMESP, 5 deles estão disponíveis no Centro Universitário Inta, que são Medicina, com 100%, Engenharia de Computação (modalidade semipresencial), com 97,4%, Enfermagem, com 92,5%, Fisioterapia, com 91,3% e Biomedicina com 90,4%.









Profissões em alta





Em constante evolução e ascensão no mercado de trabalho, o profissional Biomédico é responsável pela pesquisa, identificação e classificação de microrganismos que causam doenças, além da busca contínua por novas formas de tratamentos, remédios e vacinas. No período da pandemia, esta profissão ganhou grande destaque nos laboratórios de análises clínicas.





Uma das profissões mais antigas e importantes da história da humanidade, a Enfermagem está em constante evolução e ascensão no mercado de trabalho. A categoria tem avançado de modo diversificado, ampliando cada vez mais suas áreas de atuação.





Já o profissional de fisioterapia se torna ainda mais promissor com as oportunidades que surgem com os novos hábitos sociais e estilos de vida. Ele é um profissional que trabalha na recuperação de movimentos através de massagens e exercícios físicos, atuando também na prevenção de doenças ocupacionais e lesões.





A medicina, além de ter uma das melhores remunerações do Brasil e alta taxa de empregabilidade, é vista como uma das profissões mais valorizadas mundialmente. O profissional médico tem cerca de 50 especialidades para seguir.





Profissão em ascensão, a Engenharia de Computação tem lugar reservado no mercado, tanto agora quanto no futuro, com o uso cada vez mais presente das tecnologias. Esse engenheiro é responsável por criar e construir hardwares e softwares para uma variedade enorme de uso nos mais diversos setores.









Inserção profissional dos egressos na instituição





Afirmando a confiança do Centro Universitário na qualidade dos profissionais que são formados, atualmente, muitos egressos do UNINTA são contratados pela própria instituição. As Gestões de Egressos, departamentos específicos dos cursos de graduação do UNINTA, trabalham permanentemente para aumentar a empregabilidade dos seus formandos, contribuindo também com a comunidade e o mercado de trabalho.





Para se ter uma dimensão, hoje, aproximadamente 90% dos preceptores nos campos de estágio dos seus cursos são egressos do UNINTA. Para essa função específica, no atual semestre, a instituição confirmou a contratação de mais profissionais egressos, nas áreas da Saúde e das Humanas.