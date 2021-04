Witzel sofre impeachment por corrupção e perde o cargo no Rio

Wilson Witzel (PSC) está definitivamente fora da gestão do estado do Rio de Janeiro. O Tribunal Especial Misto formou maioria para aprovar o impeachment do governador por corrupção na área da Saúde, em julgamento desta sexta-feira (30).





O voto do deputado estadual Alexandre Freitas (Novo) elevou o placar a 7 x 0, o que já corresponde aos dois terços necessários para a condenação de Witzel. Compõem a votação cinco desembargadores e cinco deputados estaduais.





Além de Freitas, votaram a favor da condenação o relator do caso José Carlos Maldonado de Carvalho, Waldeck Carneiro (PT) e os desembargadores Carlos Macedo (Republicanos), Fernando Foch, Chico Machado (PSD) e Teresa de Andrade Castro Neves.





Os membros do Tribunal ainda decidirão em uma outra votação por quanto tempo Witzel ficará inabilitado para as funções públicas. Ele já estava afastado de seu cargo como governador por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).





O governador em exercício Cláudio Castro (PSC) assumirá oficialmente o comando do estado e deve ser empossado neste sábado (1°).





O julgamento teve início por volta das 9h30 desta sexta-feira e pode ser acompanhado em tempo real pelo Youtube.

