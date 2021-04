Novo Decreto: Comércio de Sobral permanece fechado por mais dez dias; clínicas e restaurantes retomam gradativamente

O anúncio foi feito na noite deste sábado (17), através de um novo decreto divulgado no Diário oficial do município. A expectativa de comerciantes era a de abrir os estabelecimentos de atividades não essenciais a partir do dia 18 de abril. Mas nos últimos dias o prefeito Ivo Gomes vem reforçando a necessidade do isolamento social para evitar o agravamento do pico da disseminação do coronovírus em Sobral.





A partir de 21 de abril de 2021 (quarta-feira) ficam liberadas:





– Todas os serviços relacionados a saúde, neles contidas todas as clínicas da cadeia da saúde, inclusive consultórios odontológicos limitado o uso a 30% (trinta por cento) da capacidade da recepção do local;

– Setor de alimentação fora do lar, inclusive praças de alimentação, de 12h às 18h, com limitação de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade de atendimento simultâneo;

– Escritórios de contabilidade de 12h às 18h, com limitação de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade de atendimento simultâneo;





A partir de 28 de abril de 2021 (quarta-feira) ficam liberadas:





– As demais atividades econômicas (comércio e serviços) funcionarão em horário a ser definido pelo poder público, com limitação de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade de atendimento simultâneo;

– Reabertura do Terminal Rodoviário e permissão de transporte intermunicipal, interestadual e distrital, bem como VLT e Transol, nos limites a serem estabelecidos pelo poder público.





Os estabelecimentos com funcionamento liberado deverão possuir o Certificado de Autorização de Reabertura, documento a ser solicitado no site da Prefeitura de Sobral (clique AQUI). O descumprimento da medida pode acarretar perda do alvará de funcionamento, sem prejuízo de aplicação de multa pela fiscalização do município.





(Conexão Notícia Oficial)