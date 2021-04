Vereador Cumpade Bony usa rede social e critica embargo da obra do GPM

O vereador sobralense do PSB, Cumpade Bony, usou o seu canal no facebook para expor sua indignação em relação ao embargo de uma obra no distrito de Aracatiaçu.





Na nota, o vereador afirma que a obra veio direcionada para ele, embora ele negue esta informação. Trata-se da construção de um posto policial.





A nota gerou um grande debate entre os moradores de Aracatiaçu. O ex-vereador José Crisóstomo, Zezão, questionou o posicionamento do vereador Cumpade Bony. Para Zezão, o vereador disse que estava indignado, mas não afirmou de quem estaria indignado, e pediu mais explicações sobre o fato. O ex-vereador Zezão sugeriu ao Cumpade Bony para que ele usasse a tribuna da Câmara Municipal na segunda-feira e expusesse sua indignação contra a Prefeitura de Sobral.





Veja a nota do vereador Cumpade Bony:





‘No dia de hoje (15.04) recebi um auto de embargo em meu nome da obra do GPM de aracatiacu , por incrível que pareça , não estou a frente da obra , mais como cidadão aracatiaçuense contribui para que essa obra seja finalizada . A obra e da comunidade , e de todos os comerciantes e de todos os representantes do povo . Estou idiguinado com a situação , e para mim deixar mais idiguinado (indignado) mais um assalto na nossa comunidade. Até quando ?’ – Cumpade Bony.





(Conexão Notícia)