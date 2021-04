PRF e BP-RAIO/PM prendem homem com Mandado de Prisão por tráfico e com carro roubado em São Benedito/CE

PRF e BP-RAIO/PM prendem homem com Mandado de Prisão por tráfico e com carro adulterado em São Benedito/CE









Durante trabalhos do BP/Raio em São Benedito/CE os policiais suspeitaram de um veículo FIAT TORO, de placas APARENTES “QGN-6H61”. Os policiais do raio então encaminharam veículo e indivíduo até Posto PRF em Tianguá/CE. Após fiscalização minuciosa realizada pelos Agentes foii confirmada a suspeita dos policiais do RAIO. Tratava-se de um veículo adulterado com ocorrência de roubo/furto na cidade MACAIBA-RN, com registro de 17 de fevereiro de 2021.





Os agentes também desconfiaram da CNH apresentada pelo homem de 37 anos, então realizaram também verificação do documento juntamente com Policiais da Delegacia de Polícia Civil de Tianguá. Após análise foi confirmado que o documento também era falso e que na verdade se tratava de um traficante condenado da região de Tauá/CE. O Mandado de prisão definitiva tinha sido expedido em 3 de maio de 2018 pelo TJCE e que o homem estaria se escondendo e provavelmente cometendo mais ilícitos na região da Serra da Ibiapaba.





O detido foi encaminhado para cumprimento de Mandado de Prisão e agora também acusado pelos crimes previstos no art. 311 e 180 do Código Penal Brasileiro (CP).





Ele e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil de Tianguá para demais procedimentos cabíveis.