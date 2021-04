Novo exame indica que câncer de Covas atinge fígado e ossos

Exames recentes do prefeito Bruno Covas, que foi diagnosticado com câncer no fim de 2019, detectaram “novos pontos de doença no fígado e nos ossos”, diz um comunicado da Prefeitura de São Paulo, nesta sexta-feira (16).





De acordo com o boletim médico, Covas está clinicamente bem, “sem sintomas, e apto a prosseguir suas atividades pessoais e profissionais”.





O prefeito foi internado nesta quinta-feira (15) para a realização de exames de controle da doença. Ele passará por sessões de quimioterapia e imunoterapia neste sábado (17). Ele deverá ter alta “no início da semana, após completar esta etapa do tratamento”.





Em seu Instagram, Covas divulgou o boletim médico e demonstrou otimismo para enfrentar o avanço da doença: “Vou seguir lutando”.





– Abaixar a cabeça!? De jeito nenhum. Vou seguir lutando. Ainda tenho muito trabalho a fazer. Obrigado a todos pelo carinho de sempre. Rezas, orações, pensamentos positivos que recebo de todos os cantos me fazem mais forte nessa batalha – escreveu o prefeito de SP.





Covas está sendo acompanhado pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. David Uip, Dr. Artur Katz, Dr. Tulio Eduardo Flesch Pfiffer e pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista.





