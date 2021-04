O Deputado Estadual Ferreira Aragão tomou posse nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa

Em sessão solene realizada de forma virtual, o Deputado Estadual Ferreira Aragão tomou posse nesta quinta (08/04), na Assembleia Legislativa – AL. A posse do deputado ocorreu na sessão plenária da Assembleia Legislativa que foi realizada pelo Sistema de Deliberação Remoto (SDR). O político que é comunicador e advogado foi o deputado mais votado de Sobral com 23.097 votos, totalizando uma votação geral de 37.094 votos. Ferreira Aragão volta para a AL e traz junto toda a reivindicação de seu público ao meio o qual vivemos, a pandemia. Em um momento de dificuldades econômicas em que o povo cearense vive, o Deputado Ferreira Aragão é um dos principais articuladores da Zona Norte na luta pelos direitos sociais da população e da dignidade de vida. Para o Deputado, os interesses do povo cearense são o principal motivo da luta, “...fico contente em estar de volta para representar e buscar os interesses do povo cearense, principalmente durante esse período muito difícil que o Ceará está atravessando”, assinalou.

