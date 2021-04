Para derrotar Doria, Bolsonaro sinaliza lançar Tarcísio como governador de SP

Bolsonaro esteve junto ao seu ministro da Infraestrutura nesta segunda-feira (26) durante bate-papo com cidadãos apoiadores. Na conversa, o Chefe de Estado rasgou elogios à Tarcísio, e falou que o mesmo vem “asfaltando o que pode”.





Na oportunidade, ele ressaltou que o governo federal está com um ‘probleminha’ no orçamento, todavia, salientou que mesmo assim Tarcísio vem fazendo um trabalho positivo.





“O Tarcísio está asfaltando o que pode. A gente está fazendo com menos. Estamos com um probleminha no orçamento. Agora vamos dar uma mexida e recuperar alguma coisa aí, sem furar o teto, ok?”, disse Bolsonaro.





Ademais, Jair insinuou que o ministro pode vir como candidato ao governo do estado de São Paulo no ano que vem para derrotar Doria, que – péssimo nas pesquisas para presidente – deve sair como governador novamente, tentando a reeleição.





“Quem sabe São Paulo adote o Tarcísio para o ano que vem?”, disse Bolsonaro, rindo





(Folha da República)