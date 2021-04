PM que estava de folga é baleado em tentativa de assalto e mata um dos suspeitos

Um praça da Polícia Militar foi atingido por um tiro durante tentativa de assalto na noite desta quinta-feira, 14, na rua Caravelas, na Barra do Ceará, em Fortaleza. O PM, que estava de folga, foi encaminhado a uma unidade hospitalar e o estado de saúde dele é estável. No momento do crime, o policial reagiu e atingiu com um tiro um dos assaltantes, que morreu no local. A Polícia realiza buscas para prender o outro suspeito do crime.





De acordo com a PM, o agente de segurança estava numa motocicleta na rua, quando dois homens em outra moto anunciaram o assalto. Um foi baleado e o outro conseguiu fugir. Buscas estão sendo realizadas para prender o segundo suspeito.





(O Povo)