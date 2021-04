Polícia detalha prisão de ex-candidato a prefeito de Moraújo acusado de sequestro

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) detalhou na tarde desta terça-feira (14) a prisão do o ex-vereador e candidato nas últimas eleições à Prefeitura de Moraújo, José Maria Moreira Júnior, 32. o Moreirão. Ele foi detido nesta terça-feira (13) ao lado de Diego Brito Moreira, 35, acusados de participar de extorsão mediante sequestro, ocorrido em 17 de setembro de 2020, no município de Tianguá.





Eles foram presos mediante cumprimento de mandados de prisão preventiva por equipes da Polícia Civil, no município de Irauçuba. Além das prisões, foi apreendida a quantia de R$ 31 mil em espécie, que estava em posse de um dos capturados.





No decorrer das investigações ficaram comprovadas as participações dos dois homens, sendo José Maria, à época do crime, cunhado de um dos sequestradores e o responsável por alugar o veículo utilizado na ação criminosa. Já contra Diego Brito, ficou comprovado que ele era o responsável pelo imóvel que serviu como cativeiro da vítima.





O dinheiro e os homens foram levados a Delegacia Regional de Tianguá. Os trabalhos investigativos continuam acerca de identificar a origem do dinheiro que estava em posse José Maria.

O crime





Na época do crime, a vítima, uma mulher que é mãe de empresários, foi arrebatada em frente a um consultório odontológico. As filmagens que subsidiaram as investigações mostraram que enquanto a mulher entrava no carro dela, dois homens a abordaram e entraram no veículo.





Um Chevrolet Ônix, que estava estacionado na mesma rua, dava apoio aos homens. Após uma série de levantamento de informações, os agentes descobriram que o automóvel havia sido alugado em uma locadora de carros.





A mulher foi localizada, em pouco mais de 12 horas após o arrebatamento, em um imóvel situado na zona rural de Moraújo . Na época do sequestro, um dos suspeitos foi preso em flagrante. Calebe Barbosa do Carmo (25), natural da cidade de Campos dos Goytacazes (RJ), mas residente em Moraújo .





Segundo levantamentos policiais, ele teria arquitetado todo o plano criminoso para conseguir dinheiro da família da vítima. Ele já tinha antecedentes criminais no Ceará pelos crimes de receptação, crime contra a incolumidade pública e posse de drogas.





No dia do crime, armas, o carro utilizado pelos suspeitos e o veículo da vítima foram recuperados e apreendidos. De posse das informações e dinâmica do crime, os investigadores deram continuidade aos trabalhos a fim de identificar os demais suspeitos do sequestro.

(CN7)