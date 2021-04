Polícia Civil elucida caso de pichação em casa de prefeito em Groaíras e identifica suspeitos

Uma investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na elucidação e identificação de dois adolescentes suspeitos de pichar a casa do prefeito de Groaíras, localizado na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. O ato infracional foi relatado às equipes policiais no dia 1º de abril deste ano. Com as imagens, que subsidiaram as investigações, os policiais civis localizaram os adolescentes, que já se encontravam apreendidos.





Os adolescentes, ambos de 17 anos, que já respondem a atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, dano e roubo, são suspeitos de terem pichado o muro da casa do político de Groaíras. De posse das imagens, os investigadores constataram que se tratava dos dois adolescentes.





Eles foram apreendidos por equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), no último dia 4 de abril deste ano, após serem flagrados em posse de entorpecentes e de uma arma de fogo. As capturas ocorreram três dias depois da descoberta das pichações. Diante disso, um ato infracional análogo aos crimes de organização criminosa e crime ambiental foi lavrado em desfavor deles.





Os trabalhos que resultaram na identificação da dupla foram conduzidos pela Delegacia Regional de Sobral. A população pode colaborar com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 3677-4711, da Delegacia Regional de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.