BOLSA SANTANDER: Últimos dias de inscrições para receber R$ 300,00 mensais

Domingo, 11 de abril, serão encerradas as inscrições para o Programa Santander Graduação, uma parceria com o UNINTA, que concederá bolsas em dinheiro aos estudantes selecionados, mensalmente, durante um ano. Para se inscrever, o acadêmico deverá acessar o site oficial do banco.





Como requisito obrigatório para participar da seleção, o estudante deve ter pelo menos 18 anos, ter integralizado entre 20% e 80% do curso, ter um Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) igual ou acima de 7,5, apresentar renda familiar bruta de até 2,5 salários mínimos por pessoa e ser correntista ativo do Santander com alguma movimentação nos últimos 89 dias. No caso de não possuir conta, poderá abrir uma conta universitária durante o período de inscrições, para concorrer.





Ao se inscrever, o estudante também tem direito a 30 dias gratuitos de um curso de inglês da EF EnglishLive. Para começar o curso, basta acessar o site e preencher o formulário no link englishlive.ef.com/pt-br/lp/oe/santander-universidade-v3 / utilizando o código promocional: BRSANTANDER.





Durante os dias 11 de abril a 07 de maio, o UNINTA dará continuidade ao processo de seleção dos estudantes inscritos, de acordo com as regras dispostas em edital. Para a entrevista, o candidato deverá apresentar o currículo (Lattes ou Vitae). As adesões acontecerão entre os dias 08 a 20 de maio.









SERVIÇO:





BOLSAS SANTANDER GRADUAÇÃO





R$ 300,00 por mês, durante 12 meses





Inscrições até 11 de abril









REQUISITOS:





– Ser maior de 18 anos





– Ter cursado de 20% a 80% do curso





– Renda familiar de até 2,5 salários por pessoa





– Ter ou abrir conta universitária Santander (pode abrir online)









INSCRIÇÃO:





– No ato da inscrição, o estudante deverá marcar na aba “universidade” o UNINTA Centro Universitário Inta





ABERTURA DA CONTA UNIVERSITÁRIA:





– Ao preencher as informações de abertura da conta, procure por: Instituto Superior de Teologia Aplicada INTA.