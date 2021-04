Suspeito de aplicar golpes pela internet é preso pela Polícia Civil em Aquiraz

Cliques em sites de plataformas online, cartões clonados e diversos produtos eletrônicos comprados. Era dessa forma que Marcos Paulo Santos Gomes (31) agia aplicando golpes no ambiente virtual. O suspeito foi preso nessa terça-feira (6), após uma investigação coordenada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). A captura ocorreu em Aquiraz – Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) do Estado.





Conforme levantamentos policiais, Marcos Paulo é suspeito de invadir diversas contas de usuários cadastrados em plataformas de vendas e, posteriormente, clonar cartões de crédito e efetuar compras em nomes de terceiros. Apurações apontam que o suspeito alterava o endereço de entrega dos produtos para não ser localizado pelas autoridades policiais.





Em agosto de 2020, policiais civis da delegacia especializada em lavagem de dinheiro identificaram a compra de uma TV proveniente de uma fraude em uma plataforma de vendas on-line. A equipe identificou um imóvel localizado no bairro Barra do Ceará (AIS 8), onde o produto estava previsto para ser entregue. A televisão havia sido comprada de uma loja do estado do Mato Grosso.





(Polícia Civil CE)