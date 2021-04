POLICIAIS CIVIS DE CAMOCIM E SOBRAL (DDM) COBRAM AGILIDADE NA VACINAÇÃO

Policiais Civis estão no grupo prioritário de vacinação, pois estão na linha de frente, expostos ao novo Coronavírus.

Segundo o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, os integrantes das carreiras de segurança pública exercem papel crucial na linha de frente do combate à covid-19, "arrostando diariamente, com denodo e destemor, os perigos impostos pela pandemia, sem prejuízo das missões que o texto constitucional e a lei lhes atribuem".





No município de Camocim, os Policiais Civis ainda não foram vacinados e não há perspectiva de uma data para a imunização dos profissionais. Os policiais ainda não receberam nem a primeira dose.





Vale ressaltar que os municípios vizinhos a Camocim: Granja, Uruoca e Chaval já realizaram a vacinação dos membros da Polícia Civil.





Policiais Civis da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral (DDM) também ainda não foram vacinados e estão sem data definida para serem imunizados.





Toda esta situação acabou deixando os policiais civis à sua própria sorte, numa indefinida e longa espera, mesmo em se tratando de categoria que está ao longo de toda a crise trabalhando, enfrentando todos os dias o vírus e os criminosos.