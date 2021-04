BIZARRO: Adolescente morre cortado ao meio

O fim da tarde desta sexta-feira (16) na cidade de Melgaço, localizada no interior do Arquipélago do Marajó, ficou tristemente marcado pelo luto e pela comoção de uma mãe que perdeu seu filho.





O acidente aconteceu em uma comunidade nas proximidades do Rio Tajapuru, zona rural. O adolescente ajudava a empurrar madeira em uma serraria quando perdeu o equilíbrio e caiu, sendo atingida pela serra.





Curiosos chegaram a testemunhar ainda a inconsolável cena de uma mulher desamparada, velando sozinha o corpo da criança.





Via Portal do Zacarias